TV Globo Patrícia Poeta chora no Encontro após vídeo inusitado com IA na Globo

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou no Encontro desta segunda-feira (28) ao assistir a um vídeo gerado por inteligência artificial, onde uma versão infantil da jornalista narra sua trajetória até a Globo. A homenagem fez parte das comemorações dos 60 anos da emissora e surpreendeu o público e a própria comunicadora.

A homenagem foi exibida no programa Encontro . O vídeo utilizou uma imagem de Patrícia ainda criança para criar uma narrativa que relembra sonhos e conquistas da carreira da apresentadora.

Logo no início, a imagem gerada por IA surpreende com a fala: "Você não tá me reconhecendo, Patrícia? Sou você pequenininha". A mensagem relembra a época em que a futura jornalista era fã de Xuxa e sonhava em aparecer no balé de abertura do Fantástico.

O vídeo destaca que Patrícia, ainda adolescente, decidiu que queria ser repórter. A homenagem também exibe imagens históricas do início da carreira na Globo, quando começou como garota do tempo, até chegar ao posto de apresentadora.

Ao final da exibição, a pequena Patrícia celebra o sucesso da trajetória: "E não é que você conseguiu, guria?! Agora você é parte dos 60 anos desta grande fábrica de sonhos. E faz muita gente sonhar também! Parabéns viu?!".

Patrícia Poeta não segurou as lágrimas e agradeceu a surpresa no encerramento. "A gente volta no tempo. Muito obrigada, gente, adorei a surpresa! Nossa, que bacana, fizeram com inteligência artificial", disse, emocionada.

Em tom bem-humorado, a jornalista ainda brincou com detalhes da recriação: "Colocaram uns dentes a mais, porque eu era banguela nesta época".