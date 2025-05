Divulgação Ellen Paglianti Bebê Reborn

Os bebês reborn são bonecas hiper-realistas que impressionam pela semelhança com recém-nascidos reais. Criadas artesanalmente, essas peças encantam colecionadores, entusiastas e até são utilizadas em terapias.



Os bebês reborn também conquistaram o mundo dos famosos, que estão "adotando" essas bonecas. A presença dos reborns em vídeos e postagens nas redes sociais tem contribuído ainda mais para a popularização do segmento.

O que é um bebê reborn?

O termo "reborn" significa "renascido" em inglês. Essas bonecas surgiram após a Segunda Guerra Mundial, quando mães britânicas reformavam bonecas antigas para presentear suas filhas.

A prática evoluiu e, nos anos 1990, artistas começaram a transformar bonecas comuns em peças de arte hiper-realistas, dando origem ao movimento reborn.

Como são feitos?

A confecção de um bebê reborn é um processo minucioso que pode levar dias ou semanas. Tudo começa com um molde de vinil ou silicone, que serve como base para a escultura.

Reprodução/Daily Mail Para este Natal, a mulher gastou mais de R$ 3 mil em presentes para suas "bebê reborn", incluindo essas roupas temáticas

Em seguida, são aplicadas várias camadas de tinta especial para criar a tonalidade da pele, incluindo detalhes como veias, manchas e rugas.

Os olhos, geralmente de vidro ou acrílico, são cuidadosamente escolhidos para dar profundidade ao olhar. O cabelo é implantado fio a fio, utilizando mohair ou fios sintéticos de alta qualidade. O corpo é preenchido com materiais como fibras de plumante e saquinhos de areia para simular o peso e a sensação de um bebê real.

Personalização e preços

Os bebês reborn podem ser personalizados de acordo com as preferências do cliente, incluindo gênero, cor da pele, dos olhos, do cabelo e até o peso. Essa personalização influencia diretamente no valor da peça.

Os preços variam conforme o material e o nível de realismo:

Modelos de pano: de R$ 150 a R$ 1.500

Modelos de vinil: de R$ 500 a R$ 4.000

Modelos de silicone: de R$ 5.000 a R$ 15.000

O bebê reborn mais caro já vendido alcançou o valor de R$ 88 mil.

Mais que brinquedos: arte e terapia

Além de serem itens de colecionador, os bebês reborn têm sido utilizados em terapias para auxiliar pessoas que enfrentam luto, ansiedade ou depressão.

O realismo das bonecas proporciona conforto emocional e pode ajudar no processo de cura.