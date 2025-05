Reprodução Instagram - 7.5.2025 Gracyanne Barbosa posta bebê reborn

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, se tornou assunto das plataformas de interação virtual após fazer uma publicação na qual anunciava a 'adoção' de um bebê reborn. Os bonecos realistas parecem bebês recém-nascidos de verdade e antes costumavam ser adquiridos por crianças, mas, agora, também viraram 'febre' entre os adultos.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 12,9 milhões de seguidores, a ex-sister do "Big Brother Brasil 2025" ainda contou que tinha o desejo de ser mãe. Ela escolheu nomear a 'criança inanimada' como Benício e declarou já o amar.





"Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê", escreveu a influenciadora como legenda da publicação, que dividiu opiniões entre os internautas.

"Adota um de verdade, tanta criança esperando um lar, uma mãe", aconselhou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Você perdeu alguma aposta para fazer isso, não é possível", disse uma segunda. "Loucura", avaliou uma terceira. "Fala que é meme", acrescentou um quarto, incrédulo.

Embora a maioria dos comentários tenha sido crítica, uma parcela da web se identificou com Gracyanne e manifestou a vontade de ter um bebê reborn também. "Não julgo jamais, porque até vontade de ter eu tenho", admitiu uma quinta. "Vou trocar a fralda do meu reborn", ironizou uma sexta.