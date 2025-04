Reprodução/Internet Luiz Bacci está negociando com o SBT

Luiz Bacci está muito próximo de retornar à televisão com um novo desafio profissional. Fora do ar desde que deixou a Record em janeiro, o jornalista negocia com o SBT para comandar um novo telejornal local voltado exclusivamente ao público da Grande São Paulo. A expectativa é de que o acordo seja formalizado nos primeiros dias de maio.

Fontes ligadas à emissora confirmaram para a coluna que as conversas entre as partes estão avançadas e que a assinatura do contrato só não foi realizada devido a uma viagem recente do jornalista. Nos bastidores do SBT, a chegada de Luiz Bacci é considerada certa e já movimenta a cúpula da emissora, que busca ideias para o novo programa.

A proposta prevê que o telejornal tenha até quatro horas de duração, com exibição das 11h às 15h, competindo diretamente com o Balanço Geral, da Record. Uma ala da direção, no entanto, prefere um horário menor no início, das 12h às 14h, avaliando os resultados antes de possíveis expansões. O nome do programa ainda é indefinido, já que “Alô São Paulo”, ideia cogitada, pertence ao acervo da Band.

Caso o acerto se concretize, o SBT terá em Luiz Bacci um nome forte para tentar reverter a baixa audiência da faixa do meio-dia, com conteúdo policial e popular, similar ao modelo bem-sucedido do programa Alô Juca, exibido na Bahia.

Outro lado

Em conversa com o Portal Leo Dias, o jornalista confirmou que negocia com a emissora, mas despistou quanto a detalhes. "Nós estamos em negociação [com o SBT], mas nenhum termo foi discutido ainda", comentou.