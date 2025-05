Reprodução/Redes sociais Ju Marques

Vídeos recheados de bom humor e gravados de forma doméstica em ambientes simples, geralmente em botecos da periferia de Brasília, sem muita produção.

Bonita, com cabelos longos e uma voz potente, uma cantora chega do nada, e, com um microfone na mão e uma caixa de som no último volume, anuncia que vai começar o show ali mesmo.

Foi assim que Ju Marques começou a conquistar a atenção do público. Hoje, ela acumula 2 milhões de seguidores no Instagram.

"A galera sempre me respeitou nos bares, mesmo que estejam num grau de bebida elevado. Eles às vezes assustam, mas logo depois, ficam felizes e viram meus amigos. A magia do bar é isso", diz, em entrevista ao Portal iG.





A cantora grava as suas produções rodeada de gente como a gente, que, de vez em quando, exagera um pouquinho na dose da cerveja.

Brincadeiras à parte, Ju Marques encontrou nos clipes simples e sem nenhuma preocupação com cenários instagramáveis uma forma de se aproximar do público que curte a mistura inusitada de rock e sertanejo nas baladas românticas.

Com o bordão "Da Ceilândia para o mundo", ela encontrou uma forma de apresentar as suas raízes, já que nasceu na periferia do Distrito Federal. "Fazer parte da periferia de Brasília me deixa muito honrada, foi onde eu nasci, onde tudo começou e onde o vídeo viralizou. Fazer parte da música periférica da Ceilândia, levando para outros lugares, é uma grande realização. Todos os artistas que saíram dali eu respeito, e muito".

Redes sociais Cantora viraliza com hit inusitado

Em um vídeo que viralizou recentemente, a artista aparece interpretando o clássico '' Always '', do Bon Jovi, em uma versão completamente inesperada: no ritmo apaixonante da seresta. O vídeo já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no Instagram e TikTok.

A performance faz parte do projeto “I Love You Seresta”, que transforma sucessos internacionais em arranjos inesperados. Com a repercussão dos vídeos, a artista já tem chamado a atenção de artistas consolidados no cenário musical.

Nos bares da Ceilândia, onde a maioria dos vídeos é gravada, a loira encontra um público fiel e entusiasmado. "Eles adoram quando canto músicas dos anos 80, amo estar com os meus fãs'', relata.

Perguntada sobre sonhos, ela ainda citou um grande nome da música sertaneja. "Eu morro de vontade de conhecer o Leonardo, eu acho que ele é a minha cara. Eu ficaria nervosa de conhecer o Leonardo".