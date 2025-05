Reprodução/Instagram Favoritos a papa no Instagram: quem são e quantos seguidores têm?

Nesta quarta-feira (7), teve início o conclave no Vaticano, assembleia secreta que definirá o próximo líder da Igreja Católica . Após a primeira rodada de votação, a tradicional fumaça preta foi vista saindo da chaminé da Capela Sistina, indicando que ainda não há um novo pontífice.

Participam do processo 133 cardeais com menos de 80 anos, e a expectativa é de que a decisão seja anunciada nos próximos dois ou três dias. Entre os nomes mais cotados, há desde conservadores até reformistas alinhados às ideias do Papa Francisco.





Cardeais na era digital: quem está no Instagram?

Enquanto o mundo aguarda o desfecho do conclave, alguns dos principais candidatos chamam atenção por sua presença nas redes sociais. Confirma abaixo o perfil digital de sete dos 17 favoritos:

Robert Sarah (Guiné) – 16,7 mil seguidores

Um dos principais nomes do conservadorismo católico, Sarah já publicou 341 vezes no Instagram e segue 47 perfis.







Jean-Marc Aveline (França) – 223 seguidores

Conhecido por seu estilo descontraído e alinhado a Francisco, Aveline não tem publicações, mas segue 392 contas.

Fridolin Ambongo (República Democrática do Congo) – 520 seguidores

Arcebispo de Kinshasa, Ambongo compartilha seu trabalho pastoral em 145 posts e segue sete perfis.







Mario Grech (Malta) – 885 seguidores

Inicialmente visto como conservador, Grech aderiu às reformas de Francisco. Seu Instagram tem cinco publicações inspiradoras.

Joseph Tobin (EUA) – 2.129 seguidores

Se eleito, seria o primeiro papa norte-americano. Seu perfil exibe celebrações e mensagens aos fiéis, com 268 posts.







Matteo Maria Zuppi (Itália) – 4.622 seguidores

Chamado de "Bergoglio italiano", Zuppi usa o Instagram para mostrar seu trabalho pastoral e até suas pedaladas.







Peter Turkson (Gana) – 657 seguidores

Com apenas três postagens, todas de 2017, Turkson poderia ser o primeiro papa da África Subsaariana.