Reprodução/redes sociais Brasileiros criam memes sobre eleição do novo papa

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco teve início nesta quarta-feira (7), na Capela Sistina, no Vaticano, e já se tornou um dos assuntos mais comentados entre os brasileiros nas redes sociais. Enquanto os cardeais se reúnem para a votação, usuários compartilham memes criativos, muitos deles produzidos com auxílio de Inteligência Artificial (IA).

A expectativa é que a eleição do novo líder da Igreja Católica dure entre dois e três dias, segundo informações de cardeais participantes. Enquanto o processo segue, a internet brasileira se diverte com montagens irreverentes.

Um dos memes mais populares mostra cardeais reunidos em um churrasco, com direito a cerveja e fumaça branca saindo de uma churrasqueira — uma brincadeira com o tradicional sinal de fumaça que indica a escolha de um novo pontífice. Outra imagem viralizada apresenta os religiosos em um "chá revelação", com fumaça azul saindo da chaminé da Capela Sistina.













agora no vaticano pic.twitter.com/TyOvKrSdgp — flavio Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ (@flaviosouzaa_) May 7, 2025









Ciro Gomes diz que tem chance de ser eleito papa no conclave pic.twitter.com/SesqEUSIsk — Sensacionalista (@sensacionalista) May 7, 2025

Um processo histórico e secreto

O conclave é o método mais antigo de eleição de um chefe de Estado ainda em uso, remontando ao século XIII. A tradição foi consolidada após o longo interregno de 1268–1271, quando a Igreja, buscando evitar influências externas, estabeleceu o isolamento dos eleitores. Desde então, as regras foram refinadas, incluindo a exigência de maioria qualificada de dois terços para a eleição.

A eleição ocorre em meio a um ritual solene: após cada votação, as cédulas são queimadas, com a fumaça branca (sinal de eleição) ou preta (indecisão) saindo da chaminé da Capela Sistina. O mundo aguarda, em vigília, o anúncio do Habemus Papam. O conclave continua até que um nome seja escolhido.