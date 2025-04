Arquivo pessoal Recém-casados recebem benção do Papa

O casal cearense Thaís Leia Rodrigues e Marco Antônio Cunha Neves se casaram em outubro do ano passado. Ela, influencer. Ele, médico. Vindos de uma família tradicionalmente católica, marido e mulher tinham um sonho: Lua de mel no Vaticano. Thaís sempre quis conhecer o Papa.

Para surpreender a esposa durante a viagem, Marco soube que o Santo Padre costumava dar uma bênção semanal aos recém-casados. O médico não perdeu tempo, encaminhou vários e-mails ao Vaticano para tentar participar do protocolo.

Dias depois, o e-mail foi respondido. "A nossa Lua de mel foi na Itália, uma surpresa linda organizada pelo meu amor. Meu marido sabia do meu desejo em conhecer o Papa, de estar perto, de conhecer o Vaticano. Momento único, um dos mais felizes da minha vida. Uma verdadeira prova de amor, foi surpeendente'', disse Thaís, em entrevista ao Portal iG.

Thaís contou à reportagem que estava bem nervosa para o encontro, ao ponto de nem conseguir comer durante a viagem. A influencer explica que existia a possibilidade da audiência papal nem acontecer.





Segundo apurado pelo iG, são muitos protocolos para que o encontro entre casais e o pontífice seja confirmado, desde a previsão do tempo na data preestabelecida, até a saúde do Papa. "Deus preparou de uma forma que jamais pudéssemos imaginar. Foi um encontro muito lindo. O Papa passou por alguns casais, abençoando de longe. Quando ele chegou perto da gente, as imagens falam por si, ele parou. Ele pediu pra que eu me levantasse, e rezou no meu ventre. Jamais vou me esquecer deste carinho de Deus", lembra Thaís.

"Depois que o Papa abençou a minha barriga, ele perguntou, quando viessem os meus filhos, como eles iriam se chamar. Eu, tomada de emoção, respondi: Francisco. Ele sorriu lindamente".

Sete meses após o encontro religioso, o casal ainda não tem filhos. "Nós ainda não temos filhos, que seja feita a vontade de Deus. Só quero cumprir a minha promessa. Se for menino, que se chame Francisco".

Confira como foi a bênção: