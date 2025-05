Reprodução/SBT Datena

O SBT emitiu uma nota oficial confirmando a saída do apresentador José Luiz Datena de seu quadro de apresentadores. De acordo com a emissora, o desligamento ocorreu após o jornalista solicitar a rescisão do contrato, motivado por mudanças na grade de programação.

Em comunicado, o SBT afirmou: “O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”.





Na sexta-feira (2), Datena já havia se despedido dos colegas durante o programa Tá na Hora, agradecendo à família Abravanel pela oportunidade. “É um momento de emoção para mim, porque o Silvio um dia quis me contratar. Estou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade num momento importante da minha vida”, declarou.

Especulações apontam que o jornalista, de 67 anos, pode estar negociando com a RedeTV!, mas ainda não há confirmação oficial. A saída de Datena encerra uma breve, porém marcante, passagem pelo SBT, onde assumiu o telejornal em dezembro de 2023.

🚨VEJA! Datena se despede e fala como ex-contratado do SBT, ele deve deixar o canal e ir pra RedeTV!. "Esse período que eu convivi com vocês aprendi coisa pra caramba" #TaNaHoraSBT pic.twitter.com/zKyY3yk28K— Bastidores da Mídia (@bastidoresdm) May 2, 2025