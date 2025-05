APENAS O BRASIL PODERIA PROPORCIONAR UM SHOW GIGANTESCO E GRATUITO NO MEIO DA PRAIA COM DIVAS COMO LADY GAGA E MADONNA USANDO AS CORES DA NOSSA BANDEIRA NO PALCO, DEVE SER MUITO TRISTE NÃO SER BRASILEIRO MELHOR PÚBLICO DO MUNDO #LadyGagaNaGlô pic.twitter.com/vQumuvZ7Ou