Reprodução/Divulgação Uma Linda Mulher

Três décadas e meia após o lançamento do clássico romântico Uma Linda Mulher (1990), Richard Gere revelou que está disposto a reprisar seu papel como o charmoso executivo Edward Lewis – mas com uma exigência crucial: um roteiro à altura do original.

Em entrevista à revista People, o ator, agora com 75 anos, foi direto: "Tudo se resume a ter ou não um bom roteiro". A declaração acendeu esperanças nos fãs, mas também levantou dúvidas sobre o possível retorno de Julia Roberts, que não foi mencionada na conversa.





O filme original, dirigido por Garry Marshall (falecido em 2016), consagrou-se como um fenômeno cultural, transformando Roberts em uma estrela global. A trama, que mostrava um magnata e uma acompanhante (Vivian Ward) se apaixonando em Los Angeles, rendeu à atriz uma indicação ao Oscar – sua segunda de quatro na carreira.

Gere deixou claro que uma sequência não precisaria necessariamente focar na personagem de Roberts, mas exigiria uma justificativa narrativa sólida. "Não há personagem sem uma história bem construída", sugeriu, reforçando que a qualidade do texto é inegociável.