Reprodução/Instagram/Arquivo Dançarinos de Lady Gaga curtem o Rio antes de show

Enquanto os fãs aguardam ansiosos pelo show de Lady Gaga neste sábado (3) na Praia de Copacabana, os dançarinos da cantora já estão imersos na energia carioca. Na noite de terça-feira (29), parte do grupo visitou a boate gay Pink Flamingo, próxima ao Copacabana Palace, onde estão hospedados, e animou a pista durante a festa latina.

Davin Neal, um dos dançarinos, foi um dos mais entusiasmados, registrando momentos com fãs e declarando seu amor pelo Brasil em um vídeo. "Brasil, eu te amo!", afirmou. Antes da balada, Neal já havia explorado a cidade, pedalando pela Urca e registrando paisagens deslumbrantes. "Estou muito feliz em estar aqui", disse o dançarino, que compartilhou suas experiências nas redes sociais.





A equipe da cantora não perdeu tempo. Yai Ariza subiu no bondinho do Pão de Açúcar e se encantou com a vista, enquanto o coreógrafo Michael Dameski aproveitou o luxo do Copacabana Palace para degustar uma caipirinha à beira da piscina. Gab Robert e Michael Ramos também registraram a paisagem urbana, e a dançarina Zara Dimmock celebrou sua chegada com uma selfie em um dos banheiros do hotel.

Enquanto isso, a dançarina China Taylor comemorou seu aniversário em terras cariocas de um jeito bem local: trocando o tradicional "Happy Birthday" por um vibrante "Parabéns". Ela compartilhou um bolo decorado. Antes mesmo de chegar ao Rio, China já havia dado uma dica aos fãs: postou uma camiseta da turnê "Mayhem" nas cores do Brasil e escreveu: "Preciso disso". Com duração prevista de 2h30, a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Dançarinos da Haus of Gaga curtindo o Rio de Janeiro na tarde de hoje (29). pic.twitter.com/2csoccGlSY — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) April 29, 2025