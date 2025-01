Reprodução/Instagram - @paollaoliveirareal Paolla Oliveira curtiu suas férias em Fortaleza, no Ceará

Uma postagem de fotos publicadas pela atriz Paolla Oliveira alcançou quase 1 milhão de curtidas no Instagram. Na publicação, a musa destacou o período de férias que passou em Fortaleza com fotos de bíquini, em uma das praias da capital cearense.

“Ainda presa nos dias aqui”, escreveu Paolla Oliveira na legenda da postagem, demonstrando carinho por Fortaleza, capital do Ceará. Nesta terça-feira (14), a postagem já estava com mais de 887 mil curtidas, rendendo também uma enxurrada de elogios, como o de uma fã que declarou: “Eleita a mulher mais bonita do mundo por mim”.





Nos últimos dias, Paolla também postou fotos das férias em família. “Compartilhando amores”, detalhou na legenda. Na capa, a atriz aparece ao lado do cantor Diogo Nogueira, com quem compartilha um relacionamento desde 2021. “Família linda e maravilhosa”, escreveu uma internauta.

Volta das férias

Na volta das férias, Paolla Oliveira já encantou os fãs ao posar para um ensaio fotográfico realizado nas areias de Ipanema, no Rio de Janeiro, nesta segunda (13). Sorridente e esbanjando carisma, a musa exibiu elegância em diferentes looks, incluindo um vestido azul e uma combinação despojada de camiseta amarela sobre um biquíni.





O ensaio marca um dos primeiros trabalhos da atriz após retornar de férias paradisíacas pelo Nordeste brasileiro. As fotos em Ipanema mostram a versatilidade da atriz, que transita entre produções sofisticadas e cliques cheios de naturalidade, de forma leve e autêntica.

Enquanto seus fãs aguardam novidades sobre seus próximos projetos na TV e no cinema, Paolla segue brilhando, seja nas telas, sob o sol do Rio de Janeiro ou pelas redes sociais. No Carnaval, inclusive, ela será um dos destaques, como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.