Alcione, de 77 anos, usou as redes sociais no último domingo (12) para compartilhar com os fãs e seguidores alguns registros da viagem de férias que ela tem feito por Angra dos Reis, município do Rio de Janeiro. A sequência de cliques foi repercutida pelos internautas.





"Recarregando as energias e descansando a beleza, porque 2025 vai ser babado e eu sou é babadeira", escreveu ela como legenda da publicação, que somou mais de 112 mil curtidas. Nos mais de dois mil comentários do álbum, os fãs rasgaram elogios a ela.





"Marrom! Rainha Especial, curta seu descanso! Maravilhosa", declarou uma usuária da plataforma de interação social. "Linda, perfeita, maravilhosa! Meu Deus, que raio de sol na minha tela", prosseguiu uma segunda. "A senhora trabalha muito, são muito shows. Merece uma praia com descanso", opinou um terceiro.





Nas fotos, a cantora e compositora surge em uma cadeira renovando o bronzeado enquanto posa em um cenário paradisíaco, com vegetação e mar ao fundo. "Marra de Feroz" é um dos trabalhos artísticos mais recente da musicista, que coleciona vários hits na carreira.

Confira os cliques:

