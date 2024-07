Divulgação Annabelle

Um incêndio atingiu a exposição interativa Casa Warner na madrugada desta terça-feira (9), no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente destruiu alguns itens da exposição, dentre eles a boneca Annabelle, usada nas gravações dos filmes de terror da franquia 'Invocação do Mal'.

A exposição possui cerca de 1.500 m², reunindo espaços temáticos, itens de filmes e personagens em tamanho real de produções dos estúdios Warner Bros. A exposição possuia alas de filmes da franquia Harry Potter, heróis da DC, desenhos animados e série clássicas do estúdio. A polícia investiga qual a causa do incidente.

A boneca Annabelle estava trancada sentada em uma vitrine de madeira e vidro. Um aviso estava na exposição, escrito: "Não abra em hipótese alguma". No terror, a boneca atrai pessoas e, depois, faz com que tragédias aconteçam ao redor delas.

A "morte" de Annabelle e o incêndio acabou virando uma feliz coincidência para o X, antigo Twitter. Diversos usuários brincaram: "A culpada pelo incêndio na Casa Warner, no Nova América", com vídeos da boneca.

Pessoas brincaram com o fato, e afirmaram que a boneca estaria à solta pelo Brasil: "Nem a Annabelle tankou [gíria para aguentou] o Rio de Janeiro"

Em abril de 2023, Annebelle esteve envolvida em outra polêmica quando surgiram boatos de que a boneca original, que inspirou o filme, teria escapado do Museu dos Ocultos Warren em Monroe, EUA. Esse museu, conhecido por reunir objetos ligados ao ocultismo coletados pelo casal Warren ao longo dos anos, foi o centro da especulação.

No entanto, tudo não passou de um boato. A Warner Bros divulgou um vídeo mostrando a boneca entediada durante a pandemia, presa nos estúdios em Los Angeles. No final do vídeo, Annabelle é vista fugindo dos estúdios em um carrinho de golfe e usando uma máscara. Este vídeo, lançado em 2021, foi uma maneira criativa de incentivar as pessoas a cumprirem a quarentena para conter a pandemia.

