Reprodução/X - 01.03.2024 A película venceu o Oscar de melhor filme

O Japão liberou para exibir pela primeira vez o vencedor do Oscar de melhor filme, "Oppenheimer". As primeiras sessões acontecem nesta sexta-feira (29), mas são acompanhadas de preocupações em como o tema nuclear será recebido pelo público do país. O Japão é o único país que sofreu com os efeitos de um ataque com bomba nuclear, tema principal do filme.

O filme dirigido por Christopher Nolan conta a história do físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, responsável por liderar os estudos para a criação da primeira bomba atômica. O filme arrecadou quase US$ 1 bilhão na bilheteria mundial.

Entretanto, o Japão foi um dos países que ficou fora da linha de exibição global, até as estreias desta sexta-feira. O país, no entanto, é um grande mercado para Hollywood. O motivo foi a forma como o filme sobre a criação da bomba nuclear seria recebido, uma vez que as cidades de Hiroshima, no oeste, e Nagasaki, no sul, foram devastadas por armamento nuclear no fim da Segunda Guerra Mundial, matando mais de 200.000 pessoas.

À agência internacional de notícias Reuters, um morador de Hiroshima disse que o filme trata a criação da bomba de uma maneira "que parece elogiá-la e, como uma pessoa com raízes em Hiroshima, achei difícil de ver".

O homem, de 37 anos, foi assistir ao filme em um cinema a cerca de um quilômetro do Domo da Bomba Atômica da cidade.

Nas redes sociais, é possível ver que há cartazes fixados nas entradas de alguns cinemas de Tóquio informando que o filme apresenta imagens de testes nucleares, e que isso poderia evocar memórias dos danos causados pelas bombas.

A data de estreia oficial no Japão veio após a Bitters End, uma distribuidora japonesa de filmes independentes, adquirir os direitos do filme. Eles anunciaram a data logo após a cerimônia do Oscar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp