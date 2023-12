Reprodução/Instagram/Todd Phillips Todd Phillips revela imagens de Joaquim Phoenix e Lady Gaga em 'Joker 2'

Como uma forma de celebrar o Natal com os fãs, o cineasta Todd Phillips divulgou duas imagens inéditas do filme “Joker: Folie à Deux” (Coringa 2). A primeira mostra o protagonista interpretado por Joaquin Phoenix em uma cela do Asilo Arkham, enquanto a segunda mostra o Coringa no que parece ser um tribunal, ao lado de Harley Quinn, vivida por Lady Gaga .

“Desejando a todos boas festas e um lindo ano novo. Outubro 2024 #Joker2”, escreveu o diretor na legenda da publicação.

Joker: Folie à Deux estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 4 de outubro de 2024, o filme ainda não possui título oficial divulgado para o Brasil.