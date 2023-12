Reprodução/Instagram Ana Hickmann divulga vídeo com carta aberta ao fãs

Ana Hickmann usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para compartilhar uma retrospectiva em forma de carta aberta ao público, falando sobre os desafios que enfrentou ao longo de sua vida, incluindo o recente caso de violência doméstica que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a apresentadora reúne cenas de sua trajetória como modelo, desde que se mudou para São Paulo há mais de 20 anos, até imagens recentes do filho, Alexandre, de 9 anos.

"Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann, eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", iniciou Ana.

"Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder e eu consigo ver que a cada dia estou mais forte. Não vou ficar estatelada, eu quero levantar, eu quero continuar. Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, carinho e mais força", concluiu ela em uma prévia do vídeo compartilhada pelo Instagram.

Na legenda, a modelo escreveu: “2023 foi um ano de transformação pra mim. Difícil, com muitas dores e desafios, mas que me ensinou muito. Eu fiz uma escolha: seguir em frente!!! Muita coisa boa aconteceu também e eu não vou descartar esse ano. Sobre o que eu espero pra 2024??? Conto tudo pra vocês no vídeo que acabei de postar no meu canal.”

O vídeo pode ser assistido abaixo: