Reprodução / Instagram Gabi Cavallin acusa Antony de de violência doméstica e ameaça

Gabi Cavallin, que acusa Antony de violência doméstica e ameaça, emitiu um comunicado oficial após o jogador ser afastado temporariamente do Manchester United. A DJ declarou que confia nas investigações feitas no Brasil e na Inglaterra, contudo, o atleta nega todas as acusações.

"A defesa de Gabriela Cavallin, diante dos fatos e evidências que vieram a conhecimento público nesta data, sobre os recentes episódios de agressão sofridos por ela, informa que confia na séria e competente investigação da Polícia Civil de São Paulo, e igualmente na Polícia de Manchester/UK", diz a nota, que continua: "E aguarda que, assim que concluída, o agressor seja processado e punido pelos crimes que cometeu".



Na última sexta-feira (8), Antony concedeu uma entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT, e comentou sobre as acusações da ex-namorada, além dos outros casos citados por ela.

“Tenho 100% de certeza de que nunca encostei em nenhuma mulher. Nunca agredi e nunca vou agredir. Tenho mãe e tenho irmã e violência contra mulher é uma coisa que não é certa. Tem de pagar com justiça”, disse o jogador.



Após a entrevista Gabi, rebateu as falas e declarou que pretende entregar seu celular às autoridades que investigam o caso no Brasil.

“Meu celular está pronto para ser entregue à delegada do caso, uma pessoa neutra, voluntariamente, sem problemas! Que tal ele fazer o mesmo?”, questionou. “Até porque, pagar um perito particular que só trabalha pra ele, pra fazer o que ele quer, é fácil. Agora, deixar recuperar todas as mensagens que apagou? Que me mandou de visualização única, vai deixar?. Vamos entregar os dois celulares? Pra ver quem tá mentindo? Começo por mim!”, acrescentou.









+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!