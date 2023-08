Reprodução Ex que acusa agressão critica convocação de Antony: 'Brasil é piada'

A influenciadora Gabi Cavallin publicou um desabafo no Instagram nesta sexta-feira (18) após o ex-namorado Antony ter sido convocado para a Seleção Brasileira. A modelo move um processo contra o jogador, onde o acusa de ter a agredido e ameaçado.

"Por isso o Brasil é uma piada para os outros países... triste. Graças a Deus o escritório do meu advogado adicionou uma advogada da Inglaterra no caso e segunda-feira ela vai até a delegacia com a petição já traduzida (de mais de 70 páginas de provas, prints, áudios e vídeos) e em questão de dias, com toda certeza, a justiça da Inglaterra tomará medidas severas, sem conversinha. Demoramos para entrar com processo em Manchester, pois tudo precisava ser traduzido, mas chegou a hora", apontou a influenciadora.

Nos Stories, Gabi Cavallin publicou uma suposta troca de mensagens com Antony, onde ela comenta as agressões.

"Uma das 500 provas que estão no inquérito... 'ah, mas ele não te bateu'. Não? Por que pediu perdão, então, quando falei que me devia perdão pelos chutes e pelas agressões? A partir de segunda-feira a história vai ser outra, ninguém deixou 'nada pra lá' nem vai!", completou.