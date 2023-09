Reprodução Grazi Massafera revela que congelou óvulos

Grazi Massafera falou sobre a possibilidade de engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Sofia, de 10 anos, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, contou que congelou os óvulos, contudo, que no momento descarta a possibilidade de ter outro filho. Atualmente ela está namorando o modelo Marlon Teixeira.

“Meus óvulos estão congelados lá. Hoje em dia, eu priorizo uma relação legal, filho eu já tenho“, disse a atriz de 41 anos em entrevista ao canal Wowcast. A artista também refletiu sobre as transformações que passou a partir da maternidade e os desafios da criação de Sofia.





“E agora essa menina está na adolescência, quase. E como é criar um filho na adolescência, no Rio de Janeiro? E eu digo para ela todo dia: quando eu erro, eu erro tentando acertar, mesmo porque, eu nunca tive filho da tua idade. Cada idade tua é nova pra mim, então, eu estou sempre descobrindo ser mãe de você”, disse Grazi.

Grazi Massafera está confirmada como a protagonista do remake de "Dona Beija", que será produzida pela HBO Max, e que possui estreia prevista para 2024.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!