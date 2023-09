Reprodução/Instagram 08.09.2023 Andressa Urach no Chile

Andressa Urach acaba de voltar de uma viagem ao Chile e revelou em seu Instagram que usou o Tinder no país, pela primeira vez na vida, mas que se sentiu "lesada" por ficar com feios e sem cobrar pelo sexo.

"Tenho uma reclamação a fazer. Eu nunca tinha baixado o Tinder. Fui para o Chile, e bombou. Só que passei por algumas situações em que me sinto lesada. As redes sociais enganam", iniciou o relato a influenciadora.

"Por causa de filtro, as pessoas não são o que parecem. Pessoalmente, é totalmente diferente. Propaganda enganosa deveria ser crime. Eu cobro caro para ficar com alguém. Se você está saindo com um boy desprovido de beleza, você fica feliz por pensar no dinheiro. Quando você pega um feio sem ganhar nada, se sente muito lesada, e não fujo da raia."





Andressa ainda tranquilizou os seguidores que possam ter ficado com ela durante a viagem. "Se você, chileno, ficou comigo, não sinta seu coração pesado porque pode não ser para você isso."

A modelo ainda afirmou que o idioma não foi uma barreira para os encontros. "Eu não falo espanhol, não entendo nada. Só usei o Google Tradutor para conversar por mensagem. Pessoalmente, a gente tentava falar e não entendia nada, nem um, nem outro. Mas eu dizia: 'Eu falo a linguagem do amor. Isso basta, não precisa conversar'", brincou.





