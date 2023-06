Reprodução/TV Globo 10.06.2023 Clara Moneke interpreta Kate na novela "Vai na Fé"

A sequência de "Vai na Fé" , exibida nesta sexta-feira (9), rendeu muitos elogios às atrizes Clara Moneke , Carla Cristina Cardoso e Regiane Alves, que deram um show ao interpretarem uma cena tensa entre Kate, Bruna e Clara, respectivamente.

Na trama, Theo (Emílio Dantas) tenta forçar um beijo em Kate, que é namorada do próprio filho, mas a mulher dele, Clara, flagra a cena e entende que os dois estavam se encontrando às escondidas. No dia seguinte, ela vai à casa de Kate para tirar satisfações, ela revela tudo o que o vilão já fez e começa a agredi-la verbalmente. Bruna chega, intervém na discussão, defende a filha como uma leoa e revela que Theo é um estuprador .

As cenas chamara a atenção do público que ovacionou o trabalho das atrizes. "Finalmente a Bruna jogando as verdades na cara da Clara. E que show da Clara Moneke, da Regiane e da Carla Cristina Cardoso", dizia um dos comentários. "Que cena! Kate colocando tudo pra fora, Clara surtando, Bruna defendendo a filha e não aguentando mais guardar a informação de que o Theo é um criminoso... caramba!!! Te amo, Vai na Fé", falou outro fã. "Meu Deus do céu, que show de Clara Moneke, Regiane Alves e Carla Cristina Cardoso. O completo desespero e pânico da Kate, o descontrole da Clara e a defesa furiosa de uma mãe leoa da Bruna. Tudo numa cena de tirar o fôlego. Isso em uma novela das sete! Isso é arte pura", emendou outro.

Esta é a primeira novela da carreira de Clara Moneke e o sucesso tem sido tão grande que a atriz foi homenageada por Luciano Huck no "Domingão". No palco, ela pôde assistir o teste que fez na Globo e ganhou vários depoimentos da família e amigos.

Assista à cena:

Finalmente a Bruna jogando as verdades na cara da Clara. E que show da Clara Moneke, da Regiane e da Carla Cristina Cardoso. #VaiNaFé (Agora com o vídeo da Globo) 🤭

pic.twitter.com/VrhCZwUiwX — Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 10, 2023