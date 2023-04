Globo/Estevam Avellar Fábio William foi âncora no rodízio de apresentadores do Jornal Nacional

O jornalista Fábio William falou pela primeira vez sobre a demissão da TV Globo, que também desligou outros grandes nomes do jornalismo, como Giuliana Morrone, Monica Sanches e Leila Sterenberg.

Conhecido por apresentar o "DF 1", em Brasília, e o "Jornal Hoje" em plantões, além de ter participado do rodízio de apresentadores do "Jornal Nacional", Fábio comentou a saída da emissora em um vídeo publicado no Instagram de sua filha, Letícia de Lara, e da colega Márcia Witczak, que também deixou o canal na última quarta-feira (5).

"Desde que foi anunciada minha demissão na Globo, tenho recebido uma avalanche de mensagens extremamente carinhosas, gentis, acolhedoras e generosas, de muita gente. Então, não poderia deixar de vir aqui para agradecer a cada um de vocês. Agradecer por esse imenso carinho que tenho recebido. Meu muitíssimo obrigado", iniciou o jornalista.



O apresentador ainda falou sobre o "mix de sentimentos" que está vivendo após a demissão da empresa onde estava desde 1996, quando estreou como repórter da GloboNews.

"Afinal de contas, foram 26 anos e meio de TV Globo, em que eu pude realizar um sonho de um jovem jornalista que lá atrás, há cerca de 40 anos, sonhava em trabalhar na Globo", afirmou.



"Só tenho a agradecer, principalmente aos últimos 11 anos, em que estive todos os dias na hora do almoço e pude fazer aquilo que sempre gostei, que é trabalhar com notícia, com informação", continuou William, que revelou em seguida os planos de se dedicar a uma segunda profissão.

"Algumas pessoas não sabem, eu também sou psicólogo, já há alguns anos. Trabalho nas duas coisas. Uma paixão é o Telejornalismo, outra paixão profissional minha é a Psicologia. Sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta, sou especialista em Psicologia clínica, atendo adultos, casais, hipnose clínica, enfim. Eu só preenchia metade da agenda, vou poder agora preencher a outra metade", revelou.

Por fim, ele afirmou estar bem e em paz: "Pra mim, a vida é como uma viagem de avião: rápida e cheia de turbulência. Deus é bom o tempo todo, até quando a gente pensa que ele não está sendo. Obrigado pela sua companhia, de coração. E fiquem em paz".











