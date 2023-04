Reprodução/Instagram 08.04.2023 O cantor Arthur Singer participou do 'Canta Comigo Teen', da Record TV

A causa da morte do cantor e ex-participante do reality show "Canta Comigo Teen", Arthur Singer , de 13 anos, foi revelada. Segundo a mãe do artista, o adolescente sofreu um AVC hemorrágico. Os orgãos do garoto serão doados.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, após Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento", começou o anúncio da morte da criança no Instagram.

"Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de TV, viajar, etc) ele conseguiu. Informações sobre o velório passaremos posteriormente", seguiu o comunicado.

Por fim, a família mandou um recado para seguidores do cantor. "Deus abençoe a cada um de vocês. Vivam intensamente, pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho".









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente