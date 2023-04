Reprodução/Instagram Viih Tube se posiciona sobre excesso de peso na gestação

Prester a ganhar sua primeira filha, Lua, a ex-BBB Viih Tube usou suas redes sociais para falar de uma questão polêmica: o excesso de peso na gestação. "Primeiro vem a saúde, engordar na gravidez em excesso é perigoso, pode causar diabetes gestacional, pré eclampsia, mas se você e seu bebê estiverem saudáveis, a estética em si não deveria ocupar sua mente nesse momento", disse a influencer.

"Medo de engordar na gravidez, quanta cobrança! Esse vídeo é do começo da gestação, onde eu ainda estava num processo de entender tudo. Mulheres, enquanto vocês estiverem saudáveis, e cuidando da saúde do seu bebê, não se preocupem com o corpo, com engordar, com a estética nesse momento, é a última coisa que você deve pensar, seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo!

Você não vai sair com a barriga chapada do parto, não vai ter mais o mesmo corpo que tinha antes, e não se cobre pra ter isso, é desumano com você mesma!", acrescentou, na legenda que acompanhava um vídeo do início de sua gestação.