Realeza

Larissa Luz é a Abelha Rainha desta temporada. A cantora se aproximou de Sabrina Sato na temporada 2022 do programa Saia Justa, que elas apresentaram juntas. Larissa segue no elenco, e Sabrina deixou o quarteto no final do ano passado. Mas a ex-BBB conseguiu juntar diversas pistas que não são tão óbvias ao grande público e até complicou a nossa vida do lado de cá na hora de reunir todas as provas.