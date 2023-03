Divulgação Julio Rocha pediu ajuda aos fãs para escolher o nome da filha

O ator Julio Rocha está à espera de mais um filho, dessa vez uma menina, e ainda não deu um nome para sua futura herdeira. Para resolver essa pendência, o artista fez um ensaio usando um vestido de sua mulher, Karoline Kleine, e pediu para que seus seguidores do Instagram ajudassem a escolhar um nome.

“Qual o nome que devo dar pra minha filha? (não repitam esse ensaio em casa). Esse ensaio não seria nada sem o balanço da nossa amiga Bertogna e quero agradecer também a fotógrafa Karoline que, apesar de estar rindo e tremendo, conseguiu fazer as fotos”, escreveu ele.

A mulher de Julio está na 29ª semana de gestação e os dois são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, de dois. Na rede social, ele explicou o motivo de ainda não terem escolhido o nome da bebê.

"Não posso nem dizer que é uma dúvida, porque não temos nem opções (risos). Então, somente não sabemos mesmo. Ainda não tivemos aquele sentimento de 'é esse', então, por enquanto segue sendo “bebê”, destacou.



Karoline está tendo uma gestação bem tranquila. Na semana passada, o casal e os filhos voltaram de uma viagem a Orlando, depois de passarem quase um mês por lá. Julio contou que a veterinária sempre foi ativa nos períodos gestacionais.

"As duas primeiras gestações também foram bem tranquilas. Na verdade, essa foi a mais conturbada se a gente comparar com a do José e do Dudu. A Karol enjoou muito durante os primeiros meses, então ela que é acostumada a ser uma mãe é mulher super ativa na rotina ficou um pouco mais acamada. E logo depois eu fiquei acamado também, cuidando de duas crianças sozinhas, já era a coluna (risos)", brincou.

Divulgação O ator Julio Rocha posou com uma melancia na barriga e mostrou fotos do ultrassom