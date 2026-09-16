Reprodução/Internet SBT pretende voltar a produzir novelas nacionais adultas em 2027

Sem os direitos da Copa do Brasil, o SBT decidiu rever suas prioridades e pretende voltar a investir na produção de novelas nacionais. A emissora, que também não terá a Copa Sul-Americana, prepara movimentos para retomar a dramaturgia e quer colocar no ar um título voltado ao público adulto ainda em 2027. As primeiras medidas devem ocorrer nas próximas semanas.

SBT busca parceria para produzir novela adulta

Os investimentos em futebol e dramaturgia estavam diretamente relacionados nos planos do SBT. Caso conquistasse um campeonato considerado relevante, a emissora adiaria novamente os projetos de novelas. A direção tinha expectativa de adquirir um dos pacotes da Copa do Brasil colocados no mercado, mas não obteve os direitos e agora redirecionará seus esforços para produções nacionais. A informação é do NaTelinha.

Entre os movimentos previstos está a tentativa de tirar do papel uma parceria com a JPO Entertainment, de José Paulo Vallone. A intenção é desenvolver uma novela adulta para lançamento em 2027. As duas empresas já trabalharam juntas no passado, quando a produtora ainda usava o nome JPO Produções e participou da realização de três títulos exibidos pela emissora entre 1996 e 2001.

A antiga JPO Produções foi parceira do SBT em Colégio Brasil (1996) e Dona Anja (1996-1997). Anos depois, as empresas voltaram a trabalhar juntas em O Direito de Nascer (2001). Agora, a emissora pretende recuperar essa associação para sua nova investida em dramaturgia nacional, depois de não conseguir os campeonatos que poderiam provocar outro adiamento dos planos para as novelas.

No futebol, a Globo assegurou os direitos da Copa do Brasil para o período entre 2027 e 2030 e manteve a exclusividade na TV aberta. SporTV, Premiere e GE TV também transmitirão a competição. Já a Sul-Americana passará à TNT Sports, pelo YouTube, a partir de 2027. Sem esses torneios, o SBT direcionará sua atenção à produção de dramaturgia nacional.

A movimentação marca uma nova tentativa do SBT de direcionar recursos para a dramaturgia, depois de condicionar seus planos aos resultados das negociações esportivas. A parceria pretendida com José Paulo Vallone recuperaria uma associação utilizada em três produções no passado. Com os direitos da Copa do Brasil e da Sul-Americana destinados a outros grupos, a emissora passa a trabalhar na preparação de uma novela nacional adulta para sua grade de 2027.