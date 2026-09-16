Sem os direitos da Copa do Brasil, o SBT decidiu rever suas prioridades e pretende voltar a investir na produção de novelas nacionais. A emissora, que também não terá a Copa Sul-Americana, prepara movimentos para retomar a dramaturgia e quer colocar no ar um título voltado ao público adulto ainda em 2027. As primeiras medidas devem ocorrer nas próximas semanas.Os investimentos em futebol e dramaturgia estavam diretamente relacionados nos planos do SBT. Caso conquistasse um campeonato considerado relevante, a emissora adiaria novamente os projetos de novelas. A direção tinha expectativa de adquirir um dos pacotes da Copa do Brasil colocados no mercado, mas não obteve os direitos e agora redirecionará seus esforços para produções nacionais. A informação é do NaTelinha.
SBT busca parceria para produzir novela adulta
Entre os movimentos previstos está a tentativa de tirar do papel uma parceria com a JPO Entertainment, de José Paulo Vallone. A intenção é desenvolver uma novela adulta para lançamento em 2027. As duas empresas já trabalharam juntas no passado, quando a produtora ainda usava o nome JPO Produções e participou da realização de três títulos exibidos pela emissora entre 1996 e 2001.A antiga JPO Produções foi parceira do SBT em Colégio Brasil (1996) e Dona Anja (1996-1997). Anos depois, as empresas voltaram a trabalhar juntas em O Direito de Nascer (2001). Agora, a emissora pretende recuperar essa associação para sua nova investida em dramaturgia nacional, depois de não conseguir os campeonatos que poderiam provocar outro adiamento dos planos para as novelas.No futebol, a Globo assegurou os direitos da Copa do Brasil para o período entre 2027 e 2030 e manteve a exclusividade na TV aberta. SporTV, Premiere e GE TV também transmitirão a competição. Já a Sul-Americana passará à TNT Sports, pelo YouTube, a partir de 2027. Sem esses torneios, o SBT direcionará sua atenção à produção de dramaturgia nacional.
A movimentação marca uma nova tentativa do SBT de direcionar recursos para a dramaturgia, depois de condicionar seus planos aos resultados das negociações esportivas. A parceria pretendida com José Paulo Vallone recuperaria uma associação utilizada em três produções no passado. Com os direitos da Copa do Brasil e da Sul-Americana destinados a outros grupos, a emissora passa a trabalhar na preparação de uma novela nacional adulta para sua grade de 2027.