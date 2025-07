Reprodução: TV Globo Pinguins chamam atenção em litoral brasileiro





Um pinguim da espécie de Magalhães foi visto por banhistas na praia do Arpoador, em 29 de junho. As imagens foram registradas e compartilhadas nas redes sociais.

No entanto, o momento de fofura virou matéria do Encontro, da TV Globo, nesta sexta-feira (11). As apresentadoras Talitha Morete e Valéria Almeida destacaram o momento em que o pinguim apareceu nas praias brasileiras.

"Do nada, um pinguim foi visto nadando na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Cada vez mais animais marinhos estão visitando os nossos mares. No litoral norte de São Paulo, os pinguins têm aparecido muito; só agora, em junho, foram mais de 150 [pinguins]" , disse Talitha Morete,

A repórter Luara Castilho, direto de Ubatuba, entrou ao vivo para explicar o fenômeno que vem se tornando comum no litoral brasileiro. A jornalista entrevistou o presidente do Instituto Argonauta e oceanógrafo, Hugo Gallo, que explicou o fenômeno:

"Infelizmente, a ação humana já vem influenciando a vida dos animais, e os pinguins não estão fora dessas consequências. Muitos pinguins chegam debilitados, são juvenis, no primeiro ano de migração, primeiro ano de vida, a maioria deles. Muitos chegam fracos, com perda de massa muscular" , disse o profissional.





O oceanógrafo também frisou que outros animais também aparecem no litoral brasileiro:

"As baleias-jubarte também fogem um pouco do inverno no Polo Sul e passam pela nossa região em direção a águas mais quentes para poderem se reproduzir. Os pinguins saem para a migração anual no inverno, em busca de alimento" , disse.

Por fim, o profissional deu dicas para o caso de alguém avistar um animal na praia:



"O ideal é que a pessoa não se aproxime, não tente tocar e acione as instituições. Pois existe risco tanto para o ser humano quanto para o animal" , finalizou.

Talitha Morete e Valéria Almeida à frente do Encontro

Após a apresentadora Patrícia Poeta curtir as férias e tirar uma pausa do Encontro, atração da qual é titular, a jornalista deixou o programa sob o comando de Talitha Morete e Valéria Almeida.

Patrícia informou ao seu público que voltará ao matinal da TV Globo em 28 de junho. Até lá, as duas apresentadoras comandarão a atração matutina do canal.