TV Globo Repórter da Globo flagra agressão a criança ao vivo durante o SP1

Uma agressão a uma criança foi exibida ao vivo pela TV Globo durante o SP1 desta quinta-feira (3), enquanto a repórter Beatriz Backes fazia uma entrada ao vivo do Museu Catavento , na região central de São Paulo. A jornalista mostrava a exposição " Nosso Corpo, Nosso Mundo ", quando a câmera registrou uma mulher batendo no rosto de um menino.

Repórter flagra agressão a criança durante reportagem no SP1 pic.twitter.com/QdNd3fGPb9 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 3, 2025





O flagra ocorreu de forma involuntária durante a apresentação do espaço interativo que simula o quarto de uma criança. O momento foi exibido sem interrupções e não teve comentários por parte da repórter ou da apresentadora Mariana Aldano no estúdio.

A cena foi registrada no momento em que a repórter mostrava objetos da exposição e se deslocava pelo ambiente. Ao fundo, a mulher aparece apontando o dedo para o rosto da criança, depois abaixa e lhe dá um tapa. Em seguida, ao notar a movimentação da câmera, os dois se afastam da parede.

Beatriz continuou a transmissão normalmente, sem perceber ou comentar o ocorrido. A Globo também não se manifestou oficialmente até o momento sobre o caso, que tomou repercussão nas redes sociais minutos após a exibição.

Usuários do X, antigo Twitter, criticaram a atitude da mulher e cobraram providências. “ Eu assistindo ao SP1 e, do nada, uma mulher batendo em uma criança e segue o baile como se nada tivesse acontecido ”, escreveu um internauta. Outro comentou: “ Eu achando que era uma encenação... Mas era só uma mãe metendo o tapa na cara do filho, ao vivo no SP1 ”.

A exposição " Nosso Corpo, Nosso Mundo " está em cartaz no Museu Catavento até 13 de agosto e tem como proposta mostrar como o sistema imunológico humano reage a agentes infecciosos, por meio de atividades lúdicas e educativas voltadas ao público infantil.