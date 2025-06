Divulgação / 20th Television Animation Os Simpsons





O episódio final de "Os Simpsons" pegou os fãs de surpresa. A história da 36ª temporada revelou um fim trágico: a morte da personagem Marge Simpson.

A cena se passa no futuro e mostra o falecimento da matriarca da família. Intitulado "Estranger Things", em alusão a série "Stranger Things", da Netflix, Homer e os filhos Bart, Lisa Marggie, além de outros personagens aparecem chorando ao redor do túmulo de Marge.





O episódio foca no vínculo fraternal entre Bart e Lisa, que se distanciam depois que param de assistir ao programa infantil “The Itchy & Scratchy Show”.

Reprodução/ Disney+ Funeral de Marge Simpson na 36ª temporada





A história avança 35 anos e exibe Lisa trabalhando como comissária da NBA e está pagando para que seu pai viúvo, Homer, viva em uma casa de repouso administrada por Bart e, aparentemente sem licença para funcionar.

No episódio, há uma breve cena do funeral de Marge em que Homer está de pé, chorando, sobre o túmulo de sua esposa, cercado pela família.

Após o patriarca ser retirado do asilo pelos Serviços de Proteção a Idosos, que querem mandá-lo para a Flórida. Lisa fica devastada coma situação e uma reviravolta acontece: ela encontra um vídeo antigo de Marge que diz a Bart e Lisa apoiarem sempre um ao outro.

Reprodução/Disney+ Marge Simpson no céu durante a 36ª temporada





Inspirados pela mensagem da mãe, os irmãos fazem as pazes e resgatam o pai,o levando de volta para casa, onde assistem a um reboot de "The Itchy & Scratchy Show". No céu, Marge olha para sua família e diz: "Estou tão feliz que meus filhos estão próximos novamente".

A exibição da cena provocou algumas reações nos fãs. "Eu nem assisto Os Simpsons há mais de 10 anos, mas eles realmente mataram a MARGE?!" escreveu umd eles no X - antigo Twitter. "Por que Marge está morta?", questionou um outro. O que é isso que estou ouvindo? Eles mataram Marge Simpson?", publicou um terceiro.

De acordo com infoemação do NY Post , antes do final da 36ª temporada, a Fox renovou a série por mais quatro temporadas em abril. A data de estreia da próxima temporada ainda não foi anunciada.

Os Simpsons é a série de TV americana com roteiro mais longo da história, exibida no horário nobre, e seus 790 episódios inspiraram inúmeras outras séries de TV que chegaram depois de sua estreia em 1989.