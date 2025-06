Reprodução TV Globo/ Globoplay Nívea Maria e Francisco Cuoco

Nívea Maria, de 78 anos, não conseguiu conter a emoção nesta sexta-feira (20), data em que Francisco Cuoco, um dos amigos próximo dela, será velado. Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", a veterana ressaltou a trajetória do ator e relembrou das parcerias que já fez com ele.



"Eu fiz vários trabalhos com ele e o que eu posso dizer é que além de colegas de trabalho, a gente era amigo. Nós fomos vizinhos, compartilhamos histórias das nossas famílias, nossas vidas particulares", começou ela.





"Chico é uma referência para mim como ator, como profissional, como pessoa que sempre lutou pela carreira com sua dignidade, sua força, mostrando como era importante o nosso trabalho", acrescentou.

Ainda que tenha exaltado as qualidades do colega de profissão e recordado dos momentos felizes ao lado dele, a artista admitiu que estava abalada com a perda de uma das figuras que fez tantos trabalhos com ela.

"Estou triste, mas também estou feliz por ter feito parte da história dele e por ele ter feito parte da minha história", disse. "Chico vai fazer muita falta, falta no bastidor, no camarim, no set, mas ele vai continuar aqui no coração da gente", pontuou.

Dedicatória

Por fim, Nívea ainda afirmou que atuará em "Êta Mundo Melhor", próxima novela das seis, como uma forma de homenagear Francisco Cuoco. "Estou começando um novo trabalho e vai ser em sua homenagem, Chico. Muito obrigada", concluiu.