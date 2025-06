Instagram/Reprodução Francisco Cuoco comentou a saída do Faustão da Globo

O ator Francisco Cuoco morreu na quinta-feira (19), aos 91 anos, após passar 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, Cuoco estava afastado das novelas desde 2020 e sonhava em retornar ao gênero que marcou sua carreira.

Em uma entrevista de 2021, concedida ao programa Conversa com Bial , Cuoco falou sobre a vontade de voltar a atuar.

“ Eu gostaria de em algum momento estar fazendo novela novamente. Acho que ainda tenho o vigor pra isso ", afirmou. No entanto, problemas de saúde e limitações físicas impediram a realização desse desejo.

Nascido em uma família humilde, Cuoco começou no teatro antes de estrear na TV em 1957. Ele ganhou notoriedade nos anos 1960 ao protagonizar Redenção , a novela mais longa da história da televisão brasileira. A consagração veio nos anos 1970 com tramas como Selva de Pedra , Pecado Capital e O Astro .

O ator também brilhou em novelas como Duas Vidas , O Semideus , Os Gigantes , O Outro e Lua Cheia de Amor . Nos anos 2000, fez parte de produções como Da Cor do Pecado , Cobras e Lagartos , Passione e Sol Nascente , esta última sendo seu último papel fixo em novelas.

Nos últimos anos, Cuoco reduziu suas aparições públicas devido ao estado de saúde debilitado. Ele pesava cerca de 130 quilos, tinha dificuldades de locomoção e dependia de cuidadoras. Em entrevista a Felipeh Campos, disse: " Eu tive um problema lombar [...] comecei a mancar. Tenho uma dificuldade de locomoção ".

O ator também enfrentou episódios de depressão, especialmente durante a pandemia de Covid-19. “ Devagarinho, com ajuda dos filhos, eu fui me recuperando. Acho que hoje em dia estou bem melhor ", comentou na conversa com Pedro Bial.

Cuoco morava com a irmã na zona sul de São Paulo. Em junho de 2025, foi homenageado pela Globo no especial Tributo , que exibiu trechos de sua carreira e uma entrevista gravada em casa. O programa se tornou sua última aparição na televisão.

“ Eu não senti a passagem do tempo, porque eu sempre trabalhei muito [...] Foi muita coisa que eu não percebi, sinceramente, os 60, os 70, os 80. E agora aos 90, eu recebo novamente a TV na minha casa, lindamente, e fico contente em rever esse ambiente ", disse emocionado na ocasião.