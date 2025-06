Reprodução O autor Benedito Ruy Barbosa









O Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, divulgou boletim médico, nesta sexta-feira (6), atualizando o estado de saúde do autor Benedito Ruy Barbosa, 94 anos.

De acordo com o comunicado, o quadro está evoluindo positivamente, com perspectiva do autor ser transferido da ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinada a pacientes de maior complexidade e gravidade, para o quarto, nas próximas 24 horas.

Benedito Ruy Barbosa está internado na UTI do HCor desde 20 de maio.

O autor de novelas como Pantanal e Renascer deu entrada na unidade após agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica.