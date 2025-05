Reprodução/SBT Silvio Santos

Os funcionários do SBT foram surpreendidos pelas filhas de Silvio Santos, fundador do canal, na última terça-feira (27). As herdeiras do icônico apresentador presentearam os colaboradores com uma carta escrita por ele antes da morte.

O conteúdo da carta seriam os "segredos do sucesso" dele, que ficou conhecido não apenas pela atuação à frente de programas televisivos, mas também pela trajetória como empreendedor em variados segmentos do mercado.

"Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mal. Nunca coloco em postos chaves, homens que não sabem obedecer. Ninguém pode aprender a mandar, sem antes aprender a obedecer", inicia.







"Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho. Desde muito jovem, pratico dois preceitos: trabalhar muito e gastar pouco. Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta, que só deve terminar com a morte", acrescenta.

Em seguida, ele reforça a necessidade de não estar aberto somente aos elogios, como também às críticas recebidas. "Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que o que dizem os meus amigos", admite.

"Não sei se isto é um defeito, ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita. Eu sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar. O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida", finaliza.