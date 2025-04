Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira reage a boatos do Dia da Mentira

No embalo do 1º de abril, Paolla Oliveira decidiu entrar na brincadeira e reagiu a algumas das fake news que circulam sobre sua vida. A atriz compartilhou um vídeo em suas redes sociais comentando, com muito bom humor, algumas das inverdades espalhadas no Dia da Mentira.

Entre as fake news escolhidas, Paolla se divertiu ao ver um boato sobre estar esperando trigêmeos, outra publicação com uma foto sua bastante editada e rumores sobre um suposto término com Diogo Nogueira.

"Paolla Oliveira grávida? De trigêmeos? Bem-vindo, 1º de abril! Essa é uma das mentiras que eu encontrei aqui na minha internet que eu vou reagir com vocês", disse ela no vídeo.

Ao final, a atriz aproveitou o momento para alertar seus seguidores sobre a importância de filtrar informações e ter cautela com as fake news, tanto nas brincadeiras quanto no dia a dia.

"Ô, gente, que bom que estamos rindo, né? Porque às vezes a mentira pode ser bem séria. Eu sei que a galera toda está brincando com isso, então, que seja leve! Tomem cuidado para não cair em cilada!", a lertou.