Divulgação As atrizes estão entre as 18 mulheres que receberão a honraria.





Fernanda Torres, de 59 anos, e Fernanda Montenegro, de 95, serão homenageadas pelo Senado Federal. As atrizes, mãe e filha, estão entre as 19 mulheres que receberão o Diploma Bertha Lutz em 2025.





A premiação é entregue anualmente aos destaques na defesa de direitos das mulheres e questões de gênero no Brasil. As indicações são dos próprios senadores. Em 2025, a cerimônia será no dia 26 de março, às 10 horas.

Fernanda Torres foi indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD- MA), que destacou a "relevante contribuição" da atriz ao longo da sua carreira: "A indicada possui trajetória destacada na promoção da equidade e na defesa das pautas femininas, sendo referência em sua área de atuação".





Já Fernanda Montenegro foi indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A veterana foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, em 1999, por sua performance em ' Central do Brasil '.

Mãe e filha são as únicas brasileiras já indicadas à categoria na maior premiação do cinema mundial. As duas atrizes estiveram em ' Ainda Estou Aqui ', primeiro filme brasileiro a ser premiado como Melhor Filme Estrangeiro no Oscar.

Outras homenageadas no Senado

A escritora Conceição Evaristo, a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, e Antonieta de Barros (1901-1952), a primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, também estão entre as homenageadas.

Veja a lista completa a seguir: