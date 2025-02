Reprodução Belle Gibson deve ter 33 anos





A história real que inspirou a minissérie da Netflix Vinagre de Maçã é tão estranha quanto seu título. A avaliação foi feita pelo jornal Clarín, da Argentina.

A produção em seis episódios conta a vida tumultuada de um personagem muito polêmico na última década, que passou despercebido em nosso continente. Mas na Austrália fez muito barulho.

Tudo nos leva ao norte do país oceânico, região onde nasceu Belle Gibson, uma influenciadora que aos 21 anos se tornou uma guru do bem-estar após lançar um aplicativo chamado The Whole Pantry, na mesma época dos primórdios do Instagram.

A ascensão de Belle Gibson

The Whole Pantry era um aplicativo de receitas de comida e bebida que se tornou muito popular após seu lançamento em agosto de 2013. Tanto que o nome chamou a atenção da Apple.

Um pequeno, mas importante detalhe é que Belle alegou ter vários tipos de câncer.

Ao promover práticas médicas alternativas controversas, como a terapia Gerson, a antivacinação e o consumo de leite cru e não pasteurizado, Belle alegou ter câncer no cérebro e afirmou que poderia controlar sua doença com dieta, exercícios e medicina natural.

A melhor amiga, Chanelle, acabou denunciando-a à polícia, e o caso chegou à mídia. Um jornal iniciou uma investigação e divulgou a primeira notícia da fraude.

A jovem deixou de ser um ídolo virtual para se tornar uma golpista que enganava seguidores, incentivando-os a tratar suas doenças graves com receitas não aprovadas pela medicina.

A queda de Belle Gibson

Reprodução A ficção é uma adaptação de um livro jornalístico de Beau Donelly e Nick Toscano





Em 2015, surgiram os primeiros relatórios que expuseram as alegações de fraude de Belle envolvendo doações de caridade que ela recebeu e usou para seu benefício pessoal e a invenção de sua doença.

Gibson admitiu em uma entrevista que suas doenças haviam sido forjadas. "Nada disso é verdade", disse. Alegou que mentiu por causa da má educação e da negligência de sua mãe.

A empresária foi processada por “falsas alegações sobre seu diagnóstico de câncer cerebral terminal, sua rejeição de tratamentos convencionais contra o câncer em favor de remédios naturais e a doação de lucros para várias instituições de caridade” e, em 2017, o Tribunal Federal da Austrália confirmou as alegações.

Gibson foi multado em aproximadamente US$ 322.000 (cerca de R$ 1,8 milhão), valor que ele nunca teria pago.

Presente de Belle Gibson

Reprodução Vinagre de Maçã é uma referência aos alimentos que os gurus do estilo de vida e do bem-estar costumam promover





Belle Gibson deve ter 33 anos mas poucos sabem onde está, seu paradeiro exato é desconhecido. Alguns meios de comunicação, como a ABC News, relatam que ela foi adotada por uma comunidade etíope em Melbourne, na Austrália, e mudou seu nome para Sabontu.

Também foi dito que quando a comunidade africana descobriu sua verdadeira identidade, eles quiseram expulsá-la.





Por que a série se chama Vinagre de Maçã?

Vinagre de Maçã é uma referência aos alimentos que os gurus do estilo de vida e do bem-estar costumam promover para benefício pessoal. Não é que Belle fosse fã dele ou tenha ficado famosa por recomendá-lo.

Da mesma forma, há alguns personagens na minissérie que não fizeram parte da vida de Gibson e foram incorporados por uma questão de drama. Além disso, a ficção é uma adaptação de um livro jornalístico de Beau Donelly e Nick Toscano intitulado "A Mulher que Enganou o Mundo".