Reprodução Instagram - 7.2.2025 Ary Fontoura é hospitalizado

Ary Fontoura, de 92 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (7) para contar aos fãs que foi hospitalizado. O ator, conhecido pela trajetória na teledramaturgia nacional, surgiu na instituição hospitalar e publicou um vídeo para atualizar o quadro de saúde e explicar o diagnóstico que recebeu.



"Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa. Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Em breve, estaremos de volta por aqui", escreveu o veterano como legenda da postagem no Instagram.





O ator foi diagnosticado com edema nas cordas vocais. De modo geral, o quadro é caracterizado pelo acúmulo de muco ou outros líquidos na região das pregas vocais. Dentre os sintomas, os mais recorrentes nos acometidos são: falta de ar, incômodo na garganta e voz rouca.





Fontoura ainda frisou que aproveitaria a hospitalização para fazer mais exames e conferir se está tudo bem com a saúde. "Estou fazendo um vídeo do seu Ary nessa situação e se cuidado. Minha garganta está com um probleminha sério que resolvi vir ver aqui no hospital. Aproveitei e já estou fazendo o check-up, porque é necessário fazer no ano pelo menos uma vez. Espero que tenham certa paciência, porque meus conteúdos voltarão a ser aqueles que vocês estão acostumados ver", finalizou.