Divulgação Andrea de Andrade, rainha das supercoxas, aproveita feriadão para relaxar no Rio de Janeiro





Andrea de Andrade decidiu aproveitar o feriado, no Rio de Janeiro, para desacelerar e recarregar as energias. A rainha de bateria foi vista curtindo o sol em uma das praias cariocas, com um drink refrescante na mão, esbanjando elegância e boa forma.

“Aproveitar momentos assim é essencial. Eu amo estar na praia, sentir o mar e relaxar, principalmente com amigos e família por perto. É meu jeito de recarregar as energias para os desafios que vêm pela frente”, disse Andrea, que vive uma fase de renovação pessoal e profissional.

Com uma carreira consolidada no mundo do samba, Andrea é a atual rainha de bateria da Porto da Pedra e musa da Vila Isabel, posições que consolidam sua força e carisma no carnaval carioca. Além disso, ela concilia seus compromissos no samba com o cuidado com sua saúde e bem-estar.

Durante o feriadão, Andrea destacou também a importância de aproveitar os momentos simples da vida. “Mesmo com uma rotina cheia de responsabilidades, estar ao ar livre e desfrutar da natureza me faz lembrar de como é importante cuidar do corpo e da mente”, afirmou.

A musa já está com foco total nos preparativos para o carnaval de 2025, mas, por enquanto, celebra o momento de descanso merecido.