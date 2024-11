Reprodução Atriz Klara Castanho leva bronca da irmã de Deolane após comentário debochado

A atriz Klara Castanho levou uma bronca pública de Daniele Bezerra nas redes sociais nesta segunda-feira (4). O caso ocorreu após Klara fazer um comentário debochado sobre a fantasia da atriz Thais Belchior, que se vestiu como Deolane Bezerra em uma festa de Halloween.

O que aconteceu?

Na semana passada, a atriz Giovanna Lancellotti promoveu uma festa temática que contou com a presença de diversos famosos. Um dos destaques foi Thais Belchior, que se fantasiou de Deolane e ficou de mãos dadas com uma pessoa vestida de tigre, representando o jogo de caça-níquel online “tigrinho”.

Os registros do evento foram publicados nas redes sociais, e Klara Castanho expressou surpresa com o look. “A tornozeleira PELO AMOR”, comentou a atriz, referindo-se ao dispositivo eletrônico de rastreamento, normalmente associado a medidas judiciais.

No entanto, o comentário foi desaprovado por Daniele Bezerra, irmã de Deolane. “Tomara que um dia você e sua mãe não sejam presas injustamente, aliás, a todos vocês que aqui dão risadas, principalmente algumas pessoas públicas, que ao menos deveriam entender a dor de uma exposição injusta. Inclusive você, @klarafgcastanho, na sua dor, eu te ofereci ajuda gratuita, lembra! Espero que nunca aconteça uma injustiça parecida com vocês e muito menos com vossa MÃE”, criticou a advogada.