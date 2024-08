Reprodução/Globo Xuxa e Angélica durante a Batalha de Lip Sync do Domingão





A nova temporada da Batalha do Lip Sync, do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi ao ar neste domingo (25), com o tão esperado duelo entre Xuxa Meneghel e Angélica.

A competição musical, gravada no dia 18 de agosto, reuniu ex-paquitas e angelicats - as assistentes de palco que as acompanharam em programas como “Xou da Xuxa” e “Casa da Angélica”, nas décadas de 80, 90 e 2000.

No palco do Domingão, a Rainha dos Baixinhos imitou Angélica, dançando e dublando o famoso hit "Vou de Táxi". "Ela tá mais Angélica do que eu", comentou a loira após assistir a apresentação de Xuxa.





Já a esposa do apresentador Luciano Huck performou "Lua de Cristal", o clássico da "rival".

"Oi, meus amores! Estou super empolgada para estrear na Batalha do Lip Sync ao lado da minha amiga Xuxa no Domingão. Estão prontos? Estamos ensaiando muito para oferecer um espetáculo incrível para vocês. Adorei o convite e nos vemos no Domingão", comentou Angélica.





"O início da Batalha do Lip Sync vai ser imperdível! Xuxa Meneghel e Angélica se enfrentarão no Domingão dia 18 de agosto. Será um evento histórico! Não perca!", destaca a publicação nas redes sociais.

Quem ganhou a batalha?

O apresentador Luciano Huck decretou um empate entre Xuxa e Angélica após o duelo histórico. Huck justificou que a estreia da nova temporada era uma "festa especial" e, por isso, não havia como escolher uma vencedora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.