Foto: Reprodução William Bonner é afastado do Jornal Nacional por problemas de saúde

Os espectadores mais assíduos do Jornal Nacional irão se deparar com uma drástica mudança nas próximas edições do programa . Isso porque William Bonner , presente diariamente nos lares de muitos brasileiros, precisou se afastar do trabalho após ser diagnosticado por uma doença na última quinta (15).

A notícia veio através da publicação do próprio apresentador através de seu perfil no Instagram, confira mais detalhes sobre seu quadro de saúde.





Veja o diagnóstico de William Bonner

O jornalista publicou uma foto em seu perfil do Instagram mostrando que testou positivo para covid-19 pela segunda vez. No entanto, William Bonner não forneceu mais informações sobre seu quadro. Ele deve ficar afastado até a próxima semana, no mínimo.

O jornalista César Tralli é quem vai substituir o apresentador nas edições do Jornal Nacional até que Bonner se recupere. Já Renata Vasconcellos, que divide a bancada com William Bonner, teve resultado negativo em seu teste de covid e continua trabalhando normalmente.

Print da publicação de Bonner no Instagram - Reprodução/Instagram/@realwbonner





Vale lembrar que uma onda de casos de covid vem acontecendo nos últimos dias , o que preocupa os especialistas. Vários atletas precisaram desistir de competir nos Jogos Olímpicos em decorrência do teste positivo, e as contaminações não se limitaram a Paris, mas o número de internações e mortes porcoronavírus está bem elevado em diversos países.

Então, fique atento ao surgimento de sintomas de tosse, dor de garganta, coriza, febre e falta de ar . Caso seja necessário, faça um teste para saber se precisa receber tratamento e se isolar das outras pessoas para evitar mais infecções!

Além da preocupação com o covid, outra doença está deixando os especialistas em alerta. O mpox foi decretado como uma emergência internaciona l , então acompanhe sempre as notícias e as orientações que devem ser seguidas para evitar um problema muito grave.