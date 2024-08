DA REDAÇÃO Todos os detalhes da suposta briga nos bastidores de É Assim Que Acaba

Climão no set? A estreia de " É Assim Que Acaba" está repercutindo nas redes sociais e o afastamento de Justin Baldoni na divulgação do filme se tornou um detalhe importante nos comentários do público. Além de interpretar um dos personagens principais da adaptação do livro de Colleen Hoover, o ator também assinou a direção do projeto – que é estrelado por Blake Lively – e muitos questionaram a falta de interação entre os dois nas agendas de imprensa das últimas semanas.

Teorias de um possível desentendimento aumentaram quando os fãs perceberam que o elenco do filme deixou de seguir Baldoni (que ainda segue os colegas) nas redes sociais e diferentes fontes se manifestaram sobre os dois lados da história.

Para você entender cada detalhe da confusão de bastidores, a CH montou uma linha do tempo com as principais especulações que estão circulando nas redes sociais.

A divulgação de É Assim Que Acaba

"É Assim Que Acaba" recebeu uma grande divulgação na mídia. Entre premières e dias de imprensa, os atores concederam uma série de entrevistas e participaram de diferentes ações, mas Justin Baldoni não foi visto em fotos em grupo e também não apareceu em interações com os colegas de elenco. Na verdade, o público apontou que Jenny Slate teria evitado elaborar uma resposta sobre ele.

A atriz, que interpreta a irmã do personagem de Baldoni, foi questionada pelo Deadline sobre a experiência de tê-lo como diretor e parceiro de cena, mas, na hora de responder, ela disse apenas que ter duas funções era "um trabalho intenso" e que não gostaria de estar na mesma situação que ele. Em seguida, ela fugiu do assunto ao declarar que estava satisfeita em ficar apenas na atuação.

i just found out about the whole 'it ends with us' cast drama and omg they asked her what it was like to work with justin and she completely ignored the question pic.twitter.com/2DdlmvxS4x — leah doesn't do cocaine (@camis_unicorn) August 7, 2024

Ao somar a falta de interação com o fato do elenco e a autora do livro não estarem seguindo Baldoni de volta no Instagram, rumores e teorias de uma possível briga ganharam força entre o público.

O desentendimento entre Justin Baldoni e Blake Lively

Segundo fontes do The Hollywood Reporter, tudo teria começado com o surgimento de dois cortes do filme, ambos com direções criativas diferentes. Uma das versões seria de Baldoni enquanto a outra teria sido liderada por Blake e Shane Reid, que trabalhou na edição de Deadpool & Wolverine . Entretanto, o site não informa qual corte teria sido usado no projeto final.

Antes mesmo do rumor circular, muitos já especulavam que Lively e seu marido, Ryan Reynolds, teriam tentado assumir o controle criativo do longa. Durante a première, a atriz revelou que o astro de Deadpool escreveu uma importante sequência no início da história. "Nós ajudamos um ao outro. Ele trabalha em tudo que eu faço. Eu trabalho em tudo que ele faz. Então, as vitórias dele, as comemorações dele, são minhas e as minhas são dele", declarou ela em conversa com o E! News.

Segundo informantes do THR, Ryan não escreveu a cena completa, mas colaborou com diálogos presentes na versão final. Christy Hall, responsável pelo roteiro, explicou que percebeu algumas falas diferentes quando assistiu ao filme, mas imaginou que fossem improvisações do elenco. "Existem alguns floreios que não escrevi, mas achei que tinham sido improvisados no set. Mas, de novo, como disse, os momentos que senti que precisavam ser honrados estão lá. Eu reconheço a cena e estou orgulhosa dela. Se esses detalhes vieram de Ryan, acho que é maravilhoso", compartilhou a roteirista com a People.

É Assim Que Acaba SonyPictures/Divulgação

Entretanto, o envolvimento de Blake fora das câmeras não é um segredo já que ela também contribuiu como produtora-executiva do projeto. Em diferentes entrevistas, tanto a atriz quanto Justin comentaram o quanto ela esteve imersa em todos os detalhes da adaptação. "O trabalho que tive como produtora consumia muito mais do que qualquer coisa que fiz interpretando a Lily. Eu fiz de tudo. Não tem nada nesse filme que eu não toquei", declarou ela à Variety.

Em conversa com a People, o diretor elogiou a performance da colega e pontuou que ela "esteve envolvida em todas as áreas da produção" como uma "força criativa" no longa. "Acredito que o desempenho dela vai ajudar muitas mulheres a se sentirem vistas e vai destacar essa experiência única de uma maneira que não vemos em nenhum outro filme", acrescentou ele sobre a abordagem do filme em relação aos temas de violência doméstica.

Baldoni teria deixado Blake "desconfortável"

De acordo com informações do PageSix, Justin teria deixado Blake "desconfortável" ao fazer comentários sobre o corpo da atriz, que tinha acabado de dar à luz seu quarto filho.

Fontes revelaram ao TMZ que a situação teria ocorrido quando o ator precisou levantar Lively em uma das cenas da adaptação. Segundo os insiders do site, Justin tem um histórico de problemas de coluna e consultou um de seus treinadores de set sobre o peso da atriz para treinar uma forma de proteger suas costas de lesões. O segundo evento teria acontecido em uma sequência em que a atriz teria ficado desconfortável ao sentir que ele a beijou mais tempo do que era necessário.

Em meio aos comentários negativos, o ator contratou uma agência de relações-públicas especializada em crise de imagem para gerenciar a situação. A empresa é liderada por Melissa Nathan, que foi responsável por representar Johnny Depp no julgamento envolvendo Amber Heard .

Blake Lively em É Assim Que Acaba SonyPictures/Divulgação

As controvérsias de É Assim Que Acaba

Polêmicas envolvendo "É Assim Que Acaba" não são recentes. O livro já foi tópico de diversas discussões na internet, que debatem a forma como a violência doméstica é abordada na história – que foi inspirada em um caso real da mãe de Colleen Hoover. Entre as controvérsias da estreia da adaptação, muitos fãs questionaram a forma como a divulgação foi conduzida por parte do elenco.

No TikTok, usuários levantaram teorias de que o envolvimento de Ryan Reynolds na divulgação também teria se tornado um problema. Diferentes teorias apontaram que Reynolds e Lively estariam tentando criar um evento similar ao Barbenheimer já que o lançamento de Deadpool & Wolverine coincidiu com o período de estreia da adaptação. Alguns fãs criticaram a suposta postura da dupla, pontuando que o destaque deveria estar em conscientizar o público sobre violência doméstica.

Teremos uma sequência?

Em 2022, Colleen Hoover publicou uma continuação de "É Assim Que Acaba". Intitulado "É Assim Que Começa", o livro acompanha o desenrolar do relacionamento entre Lily e Atlas ( Brandon Sklenar ) depois dos eventos do primeiro título. Ao ser questionado sobre retornar para uma possível sequência do filme, Baldoni respondeu que não seria a pessoa mais adequada para liderar o projeto.

"Eu acho que existem pessoas melhores para isso. Acho que Blake Lively está pronta para dirigir. É isso que eu acho", respondeu ele ao Entertainment Tonight.

Até o momento, os atores não se manifestaram sobre os rumores envolvendo os bastidores do filme.