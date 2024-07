Reprodução YouTube ‘Hachiko: Para Sempre’

‘Hachiko: Para Sempre’ | Cinemas

Inspirado em uma história verídica que aconteceu em Tóquio, no Japão, o longa “Hachiko: Para Sempre” conta a trajetória do fiel cão da raça Akita Inu, que esperou seu dono no mesmo ponto de encontro mesmo após a morte. É indicado para toda a família.



‘Bang Bang’ | Globoplay

Reprodução Globoplay ‘Bang Bang’



A novela que marcou os anos 2000 foi resgatada no streaming do Grupo Globo. A trama de faroeste foi protagonizada por Bruno Garcia, Mauro Mendonça e Fernanda Lima, que fez sua estreia em folhetins nesta narrativa.



‘Betty A Feia’: A História Continua’ | Prime Video

Reprodução Prime Video ‘Betty A Feia’: A História Continua’



Uma das telenovelas de maior sucesso na Colômbia ganhou uma adaptação. Dessa vez, a horrorosa Betty é interpretada por Ana María Orozco. O enredo gira em torno do que aconteceu com a protagonista após o fim da história original.



‘Cobra Kai’ | Netflix

Reprodução Curtis Bonds Baker/Netflix ‘Cobra Kai’



Sucesso de crítica e público, “Cobra Kai” chega à sexta leva de episódios. A 6ª temporada será dividida em duas partes e a primeira já está disponível no catálogo da gigante do streaming. A narrativa agora gira em torno do campeonato mundial de Karatê “Sekai Takai”.



‘Star Wars: The Acolyte’ | Disney +

Reprodução Disney + ‘Star Wars: The Acolyte’



A nova produção do universo de “Star Wars” chegou ao fim nesta semana. Agora, os fãs da saga já podem acompanhar todos os episódios na íntegra. A história é ambientada no século que antecede o filme “Episódio I – A Ameaça Fantasma”.

