Anualmente, no dia 4 de maio, os fãs da icônica saga criada por George Lucas celebram o Dia de Star Wars. A data foi escolhida em referência ao trocadilho "May the 4th" (4 de maio, em inglês), que se assemelha a frase mais famosa da saga "May the Force be with you", ou "Que a Força esteja com você".

Neste ano, as comemorações serão ainda mais especiais, pois a data coincide com o aniversário de 25 anos de "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma", que estreou nos cinemas americanos em 16 de maios de 1999.

Com isso, o filme retornará aos cinemas para sessões especiais em 224 salas de todo o Brasil, durante todo o fim de semana. E não para por aí, os fãs poderão acompanhar eventos especiais que ocorrerão por todo o país, confira a programação.

São Paulo - Lançamento de produtos e concurso de cosplay

Nos dias 04 e 05 acontece um evento temático na Alienware Training Facility Brasil, casa da organização de e-Sports Team Liquid, na Av. Angélica, 903 - Santa Cecilia. Aberto ao público, a iniciativa terá o lançamento da nova coleção Star Wars Team Liquid, com camisas, jaquetas, bonés, garrafas de água e outros itens, além de uma nova linha de produtos da Panasonic. Haverá também um desafio que dá direito a brindes da Disney e do Fortnite, além de cupons de desconto.

No dia 04, às 20h30, haverá um encontro de cosplay no shopping Cidade São Paulo, na Av. Paulista, 1230. Haverá uma projeção de Star Wars na fachada do prédio, promovida em parceria entre a Dinsney e a Ri Happy, que convidam os fãs para bater o recorde de maior encontro de cosplayers de Star Wars no Brasil.

Salvador - Festa a fantasia do Conselho Jedi

Neste sábado, o Conselho Jedi Bahia realiza a terceira edição da May the 4th Party, na casa de shows 30 Segundos Bar, no Rio Vermelho. Os organizadores convidam os fãs a irem vestidos como seus personagens favoritos da saga. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 30. A entrada é proibida para menores de 18 anos, a menos que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis de forma legalizada.

Venda de produtos por todo o Brasil

Mais de 200 lojas, físicas e online, irão promover iniciativas para celebrar o Dia de Star Wars. Em lojas físicas de todo o país o público poderá fazer sua caricatura personalizada inspirada no universo Star Wars, entre as marcas participantes estão Bumerang, Coleciona, Dream Store, FanLab, Lego, PB Kids, Ri Happy, Sam Club e Superlegal. A Piticas oferecerá com dois pôsteres exclusivos para quem comprar dois produtos da franquia.

