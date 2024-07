Reprodução/HBO Zendaya em Euphoria

Com o final da segunda temporada de Euphoria, que foi ao ar em 2022 pela HBO, os fãs ficaram na expectativa do que poderia acontecer com Rue Bennett, personagem interpretada por Zendaya, em sua luta contra as drogas.

Em entrevistas ao Hollywood Reporter, a atriz afirmou que espera que a nova temporada, que deve ser lançada somente em 2025, traga “um pouco de alegria” após tanto drama vivido pela jovem nas temporadas anteriores.

Com a produção atrasada, a próxima temporada deve trazer de volta grandes nomes do elenco, além da própria Zendaya, como Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Hunter Schafer e Colman Domingo.

O interprete de Ali Mohammed, declarou em uma entrevista ao Extra TV que, para cada episódio, as filmagens levam aproximadamente um mês. "Demora muito porque há muitos quadros. Se você olhar, há muitas cenas minúsculas”, disse Colman, declarando que Sam Levinson, o criador da série, é “muito meticuloso” e que a espera pelos novos episódios valerá a pena.

Previsto originalmente para o verão norte-americano de 2024, o lançamento da terceira temporada de Euphoria foi atrasado devido à greve dos roteiristas e atores em Hollywood. Segundo a HBO, as filmagens retornam até janeiro de 2025. A data de lançamento ainda não foi divulgada.

O que esperar da terceira temporada de Euphoria?

Reprodução/HBO Sydney Sweeney em Euphoria

Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre os eventos da próxima temporada oficialmente pela HBO ou por Sam Levinson, no entanto, em uma entrevista à Vogue, a figurinista Heidi Bivens disse que há rumores de que se passará “cinco anos no futuro”, em relação ao que se viu na segunda temporada.

Em uma entrevista ao podcast Chicks in the Office, a atriz Storm Reid, concordando com as expectativas de Zendaya, disse que quer que a próxima temporada tenha "um pouco mais de luz e alegria ".

Ela, que interpreta a irmã da protagonista, acrescentou: "Eu [realmente quero] que a família Bennett possa ir tomar um sorvete e não gritar e berrar uns com os outros pelo menos uma vez."

Maude Apatow afirmou, também ao Extra TV, que está ansiosa para ver o relacionamento de Lexi com Fez, especialmente após se envolver em um tiroteio policial. "Se ele estiver na prisão, espero que ainda estejam conversando", disse a atriz.

Colman Domingo disse ao Etertainment Tonight que espera que seu personagem seja melhor desenvolvido. "Eu tive algumas conversas com Sam, e eu sei que ele vai dar grandes reviravoltas, porque ele é esse tipo de artista. No momento em que você se sente confortável com o show, ele tem que puxar o tapete sob os seus pés só um pouquinho. Eu acho que ele realmente quer desempacotar Ali. Mostrar um pouco da história de fundo. Talvez toda essa confusão seja interessante."