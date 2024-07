Reprodução/Globo Eliana como jurada e quebra de promessa: tudo o que rolou na final da Dança dos Famosos

Neste domingo (7) aconteceu um verdadeiro festival na final da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. O apresentador Luciano Huck preparou diversas surpresas para o público até a vitória de Tati Machado .

No palco, a atração reuniu todos os participantes da edição, que fizeram uma apresentação especial de abertura. São eles: MC Daniel, Lexa, Matheus Fernandes, Juliano Floss, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli, Talitha Morete, Samuel de Assis, Enrique Díaz, Henri Castelli, Klara Castanho, Barbara Reis e Micael Borges.

Eliana na primeira atração de entretenimento da Globo

A apresentadora fez a primeira participação em um programa de entretenimento da nova emissora. Eliana foi jurada artística da grande final da competição e recebeu o carinho do público ao vivo.

A comandante do The Masked Singer Brasil e Saia Justa fez a primeira aparição na Globo no Fantástico e ganhou uma homenagem de boas-vindas.





Encontro de Fátima Bernardes e Antonio Banderas

Luciano Huck não conseguiu realizar a promessa de colocar Fátima Bernardes para dançar com o galã de Hollywood na final da Dança dos Famosos. O ator só conseguiu visitar os finalistas durante os ensaios.

"Ele topou vir ao Brasil, mas não consegui cumprir 100% minha promessa de Fátima e Antonio dançando na final, mas consegui eles na final, só que sem o dançando", explicou o apresentador.

Nos bastidores, o espanhol ensaiou alguns passos de samba, mas não apareceu ao vivo por motivos não revelados.

Coroação de Tati Machado

A apresentadora foi a grande campeã da edição ao lado do professor, Diego Maia, após o desempate de um décimo com Amaury Lorenzo.

No discurso, a vencedora afirmou que sempre sonhou em participar da atração do Domingão e ainda revelou a coincidência de ter ganhado no mesmo dia em que viralizou nas redes sociais com a dancinha do 'Tá Ok', que a tornou mais famosa.

