Foto/ Netflix Diretora de Bridgerton recebe vídeos de sexo para papel na série

A diretora de Bridgerton revelou que existem atores que estão fazendo de tudo para ganhar uma vaga na série de sucesso da Netflix.

Kelly Valentine Hendry contou que vem recebendo vídeos eróticos de atores que buscar um papel no elenco .

"Recebo os vídeos mais inacreditáveis, não solicitados. É basicamente [simulação de] sexo. Não é sexo de verdade, mas é bastante forte", disse ela em entrevista ao podcast Should I Delete That?.

Além disso, os candidatos enviam fotos ousadas para chamar atenção. "Não são fotos de nudez, mas não passam muito longe disso".

Atualmente, Kelly trabalha na formação do elenco da quarta temporada de Bridgerton. Um dos focos está na intérprete ideal para Sophie Beckett, novo interesse amoroso de Benedict Bridgerton (Luke Thompson).

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

